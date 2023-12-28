أردوغان يتعهد بتحصين القواعد العسكرية التركية ومواصلة العمليات الأمنية في الخارج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، أن بلاده ماضية في تحصين قواعدها العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل، "لتصبح عصية على الإرهابيين".

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جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام لفيف من المخاتير (أمناء الأحياء) في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتطرق الرئيس التركي إلى عمليات مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، ولفت إلى مقتل 12 جنديا شمالي العراق الأسبوع الماضي جراء هجمات حزب العمال الكردستاني على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة.

وقال: "لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى، فقد تم تحييد 59 إرهابيا في عملياتنا الجارية منذ 22 ديسمبر".

وأكد أردوغان أن الجيش التركي يواصل عملياته الأمنية ما وراء حدود البلاد، "ولا نسمح للإرهابيين بتدنيس أرض وطننا".

وشدد على أنه "إذا كان الإرهاب قد وصل نقطة النهاية داخل حدودنا، فإن أهم سبب في ذلك هو العمليات التي ننفذها في العراق وسوريا"، وأضاف: "سنواصل عملياتنا بحزم حتى منع آخر إرهابي من تشكيل تهديد على بلادنا وشعبها".