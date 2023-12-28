مسؤول بالخارجية الروسية يوضح لسفير اليابان خطوات طوكيو التخريبية

أوضح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للسفير الياباني لدى موسكو أكيرا موتو خطوات طوكيو التخريبية التي تؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نشره الموقع الرسمي للوزارة أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو أوضح للسفير الياباني أكيرا موتو الخطوات التخريبية لطوكيو التي تؤدي إلى "تفاقم تدهور العلاقات وتخلق مخاطر تصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق قرار السلطات اليابانية نقل صواريخ نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن ذلك سيساعد في تحسين أمن اليابان من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بقدرات موثوقة على الردع والرد"، وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إلى أن هذه الخطوة "ستنفذ من أجل تجديد مخزون الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية