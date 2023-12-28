السوداني لنظيره الإسباني: ماضون باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق (فيديو+صور)

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني مضي الحكومة باتجاه إنهاء وجود "التحالف الدولي" في البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى الموقف الرافض للاعتداءات ضد القواعد العسكرية العراقية.

وجاءت تصريحات السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز: "أكدنا موقف الحكومة الواضح الرافض للاعتداءات تجاه القواعد العراقية".

وأضاف: "إن وجود التحالف الدولي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة".

هذا وعقد السوداني، ورئيس الوزراء الإسباني صباح اليوم الخميس، لقاء ثنائيا، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها.

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي

وترأس الجانبان، عقب اللقاء، المباحثات الموسعة التي أجراها وفدا البلدين، وتناولت مناقشة عدد من الملفات والمساعي لعقد الشراكات الاقتصادية، وتم الاتفاق على البدء بجهود مشتركة من أجل عقد اتفاقية شراكة ستراتيجية بين البلدين، واستئناف عمل اللجنة المشتركة بدورتها 13 مع منتصف العام الجديد.

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يُشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية كان قد أدان يوم 26 ديسمبر الجاري استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل القوات الأمريكية في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد، ووصفها بـ"أعمال عدائية تمس سيادة الدولة".

وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية انتقامية دقيقة يوم الاثنين في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنه مسلحون متحالفون مع إيران في وقت سابق من اليوم نفسه وأسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.

وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلن "البنتاغون" أن الوزير لويد أوستن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وناقشا التزام حكومة العراق بحماية الموظفين الدبلوماسيين ومستشاري التحالف ومنشآته.

المصدر: وكالات