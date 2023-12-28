الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة أموال لحماس واعتقال 21 فلسطينيا بحملة واسعة بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه صادر أموالا تابعة لحركة حماس واعتقل21 فلسطينيا في حملة واسعة النطاق بالضفة الغربية شنها منذ فجر اليوم بمؤازرة الوحدة السيبرانية التابعة للشرطة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الوحدة السيبرانية التابعة للشرطة 433 فتحت تحقيقا مشتركا مع جيش الجيش وقيادة المنطقة الوسطى، وسلطة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجهاز الأمن العام، والمقر الوطني للمحاربة الاقتصادية للإرهاب، وحرس الحدود وسلطة الضرائب، ضد عدد من المشتبه فيهم من سكان منطقة الضفة الغربية للاشتباه في ضلوعهم في تمويل حركة حماس، والعملات الرقمية والأموال النقدية في إطار عملهم بصفة مقدمي خدمات مالية".

وأفاد الجيش بأنه "ألقى القبض الليلة الماضية على 21 مطلوبا يشتبه في ضلوعهم في تمويل منظمة حماس.. وتم تحويلهم للتحقيق في مكاتب الوحدة السيبرانية التابعة للشرطة، وفي ختام التحقيق سيتم النظر في تمديد اعتقالهم لدى المحكمة العسكرية في عوفر".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "عثر خلال الحملة على أموال مخصصة لتمويل الإرهاب وتمت مصادرة عشرات الملايين من الشواقل، والخزنات، والمستندات، وأنظمة التسجيل وأجهزة الهواتف".

وأضاف أنه "خلال الحملة هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين خلية مسلحة أطلقت النار باتجاه قواتنا وشكلت خطرا عليهم. وتم رصد إصابتهم، كما وفي عدة أماكن في أنحاء الضفة الغربية ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه مخربين ألقوا عبوات ناسفة، وزجاجات حارقة، ورشقوا القوات بالحجارة. وتم رصد إصابتهم".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه، بالإشارة إلى أنه "كجزء من التحقيق المشترك بين الجيش والشرطة وكافة اجهزة الامن الإسرائيلية الأخرى، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس قرارا يسمح بالحجز الإداري للممتلكات".

المصدر: RT