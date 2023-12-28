تركيا.. حادث مروري مروع يخلف عشرات القتلى والجرحى (صور + فيديو)

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 54 آخرون بجروح، إثر حادث مروري متسلسل على طريق "شمال مرمرة" السريع في ولاية صقاريا بشمال غرب تركيا فجر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أنه ارتطمت 7 مركبات في الحادث بينها 3 حافلات نقل ركاب وشاحنة، في منطقة داغديبي في الطريق المتجه نحو اسطنبول. وتم تعليق حركة المرور في الطريق المذكور عقب الحادث لحين رفع المركبات المتضررة.

📌Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı — GZT (@gztcom) December 28, 2023

📍Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. pic.twitter.com/K6e13XqsgX — World of Türkiye (@worldofturkiye) December 28, 2023

وفور تلقي البلاغ عن الحادث، تم إرسال فرق من الدرك والصحة والإطفاء و"آفاد" وخدمة الطرق السريعة إلى المنطقة.

وقال والي صقاريا يشار قره دنيز، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 54 آخرون بجروح، في حصيلة أولية للحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد، وأشار إلى نقل المصابين إلى المشافي القريبة ومواصلة الفرق المعنية جهودها في المنطقة.

🚨Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.



🚨Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'de olay yerine giderek açıklamalarda bulundu



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وذكرت وسائل إعلام تركية أن هناك أطفالا بين ضحايا الحادث.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية