صحيفة: طوكيو ستزود واشنطن بمنظومات دفاع صاروخي Patriot PAC-2 لاعتراض الطائرات

تعتزم اليابان تزويد الولايات المتحدة بمنظومات دفاع صاروخي من طراز Patriot PAC-2 بمدى يزيد عن 100 كيلومتر، والمصممة في المقام الأول لتدمير الطائرات وصواريخ كروز.

أفادت بذلك صحيفة Sankei، ونقلت عن مصادر لها، أنه لا يمكن استبعاد في ذات الوقت احتمال توريد أنظمة باتريوت PAC-3 الأحدث، والتي لها مدى أقصر، ولكن يقال إنها قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية بنجاح.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري في الوقت الراهن، حل موضوع عدد صواريخ باتريوت التي سيتم إرسالها إلى الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار النقص العام في الذخيرة في اليابان نفسها.

ولاحظت الصحيفة أن وزارة الدفاع اليابانية في أكتوبر 2022 وجدت أن القوات اليابانية تمتلك حاليا فقط 60٪ من صواريخ الدفاع الصاروخي اللازمة لتنظيم الدفاع ضد الصواريخ الباليستية للعدو المحتمل.

وترى الصحيفة أن نقل منظومات باتريوت إلى الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى إضعاف قدرة طوكيو على القيام بعمليات قتالية طويلة الأمد.

وبحسب الصحيفة، فإن القوات اليابانية سيكون لديها ما يكفي من الذخيرة لمدة لا تزيد عن شهرين من صراع عسكري كبير، على سبيل المثال، في منطقة تايوان.

في 26 ديسمبر، قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا إن طوكيو ستزود الولايات المتحدة بصواريخ لأنظمة باتريوت بكميات لا "تترك ثغرات" في دفاعها.

وفي 22 ديسمبر، قامت الحكومة اليابانية بتبسيط قواعد تصدير الأسلحة، مما سمح بتوريد صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة وقذائف هاوتزر عيار 155 مم إلى بريطانيا. ويتم تصنيع هذه الأسلحة والذخيرة في اليابان، بموجب تراخيص أمريكية وبريطانية على التوالي. ولا يسمح التغيير في القواعد بتصدير الأسلحة إلى دول ثالثة متورطة في صراعات عسكرية. ولكن مع ذلك، فإن الإمدادات اليابانية، وفقا للصحيفة، ستسمح لواشنطن ولندن بتجديد المخزونات في المستودعات التي انخفضت بسبب المساعدة العسكرية النشطة لأوكرانيا.

المصدر: تاس