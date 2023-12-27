مصرع 6 وإصابة 3 بجروح بالغة جراء تصادم شاحنة بسيارة على طريق سريع بتكساس

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح بالغة، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام شاحنة صغيرة بسيارة على طريق سريع شمالي ولاية تكساس، حسبما أعلنت سلطات الولاية.

وذكر رئيس بلدية مقاطعة جونسون أن الحادث الدامي وقع بالقرب من مدينة كليبورن التي تبعد حوالي 53 كيلومترا جنوبي مدينة فورت وورث في الولاية.

وأظهر تحقيق أولي أن شاحنة بيك آب من طراز "سيلفرادو" كانت متجهة جنوبا ويقودها شاب، 17 عاما، من مدينة غلين روز القريبة، دخلت ممرات متجهة شمالا يحظر المرور فيها، ما أدى لاصطدامها وجها لوجه بسيارة "ميني فان" من طراز "هوندا أوديسي"، حسبما ذكر مكتب قائد شرطة الولاية.

وأفاد المكتب بأن الحادث أسفر عن مقتل سائق السيارة، 28 عاما، وهو من مدينة إيرفينغ بولاية تكساس، وخمسة من ركابها يتراوح أعمارهم بين 9 و64 عاما، وجميعهم من مدينة ألفاريتا بولاية جورجيا.

ونقل راكب سابع كان في الشاحنة، وهو شاب من جورجيا يبلغ من العمر 26 عاما، واثنين آخرين، 17 عاما، كانا في السيارة، إلى مستشفى فورت وورث وهم في حالة حرجة، ولم تكشف السلطات عن أسماء القتلى والجرحى.

وقال مكتب قائد الشرطة في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: "هذا مشهد مدمر ومؤثر للغاية".

وعمل مسؤولون في إدارة السلامة بتكساس الأربعاء مع مسؤولي جورجيا لتحديد مكان أقارب الضحايا من اجل التعرف عليهم.

المصدر: أ ب