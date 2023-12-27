"كتائب القسام" توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين

وجهت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، مذكرة إياهم بمصير الجندي الأسير لديها منذ 9 أعوام، شاؤول أرون، قائلة "معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد".

وقالت "القسام": شاؤول.. هدار.. رون أراد، إلى عائلات الأسرى معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد!".

ويوافق اليوم الخميس 27 ديسمبر، يوم ميلاد الجندي الإسرائيلي الأسير شاؤول أرون الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع وهو في قبضة "كتائب القسام".

وظهر المتحدث باسم القسام “أبو عبيدة” في 20 يوليو 2014، في مقطع فيديو يعلن فيها أسر "أرون" خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري إسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

لكن الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا بعدها بعدة أيام أن الجندي ميت وصنفه على أنه جندي ميت لا يعرف مكان دفن جثته، وعادت وصنفته في 2016 على أنه "مفقود وأسير".

ومطلع أبريل 2015، أعلنت القسام للمرة الأولى وجود "4 جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون الكشف رسميا عما إذا كانوا أحياء أم أمواتا، وفي نهاية عام 2016، نشرت دائرة الإعلام العسكري التابعة "لكتائب القسام" مقطعي فيديو، قالت إنهما يأتيان بذكرى ميلاد “أرون”، حيث كتب في ختام المقطع الأول عبارة "عام جديد والجندي شاؤول بعيد عن أهله"، وختم الثاني بعبارة "القرار بيد الحكومة".

المصدر: RT