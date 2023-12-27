نتنياهو يشكر ماكرون على "انخراط فرنسا في الدفاع عن حرية الملاحة" واستعدادها للمساعدة بشأن حدود لبنان

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال الاتصال الهاتفي، شكر نتنياهو، ماكرون على "انخراط فرنسا في الدفاع عن حرية الملاحة واستعدادها للمساعدة على استعادة الأمن" على الحدود مع لبنان.

وأطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الفرنسي على "تطورات الحرب للقضاء على حماس في غزة، وكذلك الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن"، وطلب منه "مواصلة العمل من أجل إطلاق سراحهم".

وأوضح نتنياهو أن "شعب وحكومة إسرائيل مصممان على العمل بكل السبل لإعادة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم".

وأفادت مراسلتنا بأن "حزب الله" اللبناني أطلق اليوم الأربعاء أكبر عدد من الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية، منذ بدء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل دعما لعملية "طوفان الأقصى".

وكان الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي قال إن "الوضع في الشمال يلزمه حل سياسي ولكن إن فشل فالجيش مستعد لكافة السيناريوهات".

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: RT