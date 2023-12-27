بايدن: قواتنا نفذت ضربة استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الأمريكي نفذ بناء على توجيهاته "ضربة استهدفت منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".

وقال بايدن في خطاب أمام الكونغرس بخصوص قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية: "كما ذكرت سابقا، ارتكبت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا. وتسببت هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم الأخير على قاعدة أربيل الجوية من قبل كتائب حزب الله التابعة لإيران والجماعات التابعة لها، في إصابة أفراد أمريكيين، ووضعت حياة أفراد من الولايات المتحدة وقوات التحالف العاملة جنبا إلى جنب مع قوات الولايات المتحدة تحت خطر كبير".

وأضاف: "في السابق، ردا على هذه الهجمات والتهديد بهجمات مستقبلية، وبناء على توجيهاتي، نفذت قوات الولايات المتحدة ضربات استهدفت منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".

وتابع بايدن: "في ليلة 25 ديسمبر 2023، بناء على توجيهاتي، نفذت القوات الأمريكية ضربات منفصلة ضد ثلاث منشآت في العراق تستخدمها الجماعات المرتبطة بإيران للتدريب والدعم اللوجستي وأغراض أخرى. وتم تنفيذ الضربات لردع الهجمات المستقبلية وتنفيذها بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.. لقد وجهت الضربات من أجل حماية أفرادنا الموجودين في العراق الذين يقومون بعمليات عسكرية بموجب تفويض باستخدام القوة العسكرية منذ العام 2001، وكان الهدف من توجيه الضربات هو تقليص وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المدعومة من قبل عن شن الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة أو دعم المزيد منها".

وأوضح: "لقد أمرت بهذا العمل العسكري إذ يتوافق مع مسؤوليتي عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيزا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، وفقا لسلطتي الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي ولإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة".

وأشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الضروري والمتناسب مع الفعل نفسه بما يتوافق مع القانون الدولي وفي ممارسة مني لحق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

كما أكد أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".

واختتم بايدن قائلا: "أقدم هذا التقرير كجزء من جهودي لإبقاء الكونغرس مطلعا بشكل كامل، بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون 93-148)، وإني أقدر دعم الكونغرس في هذا الإجراء".

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المصدر: RT