رئيس الشاباك يحذر من التحريض ضد قائد كبير في الجيش الإسرائيلي: "تهديد ملموس على حياته"

حذر رئيس "الشاباك" رونين بار من التحريض ضد قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس، معتبرا أن ذلك يعتبر "تهديدا ملموسا لحياته".

وحذر رئيس الشاباك من المساس بأمن يهودا فوكس واستهدافه على خلفية تصريحات ضده خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفق القناة "N12" الإسرائيلية، كتب رونين بار أن التصريحات ضد فوكس بلغت درجة التحريض بالبدء بملاحقته وفقا للقانون اليهودي (دين رودف) والتي "يمكن أن تخلق تهديدا ملموسا لحياة الجنرال، وتسمح بأن يتعرض للأذى".

وبحسب رئيس الشاباك، فإن هذا التحريض تقوده "شخصيات قليلة، بل حتى متطرفة وكهاناتية" .

وأشار بار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، "نُفذت سلسلة من المعالجات ضد نواة متطرفة في الضفة الغربية كانت تهدف لمنع وقوع أي تصعيد، وشملت جمع أسلحة وزعت بدون رقابة على الفصول الاحتياطية وإصدار أوامر إدارية".

وأكمل: "الخطوات التي قادها قائد المنطقة الوسطى أدت الى تصعيد حقيقي للانتقادات الموجهة ضده، لدرجة أنه استعرض بأن يديه ملطختان بدماء يهود.. ولدرجة الإقرار بفرض حكم بملاحقته (دين روديف)".

ويشار الى أن "دين رودف" وفقا للقانون اليهودي التقليدي، هو الشخص الذي "يلاحق" الآخر لقتله أو قتلها، ووفقا لهذا القانون، يجب إيقاف هذا الشخص حتى قتله، من قبل أي متفرج بعد تحذير المطارد ورفضه التوقف.

الهجوم ضد الجنرال فوكس أدانه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتطرق رئيس هيئة الأركان هاليفي أيضا لهذه التصريحات، حيث صرح بالقول: "إلى جانب الحرب ضد حماس، القوات الإسرائيلية تواصل ليلا ونهارا إحباط الإرهاب والقضاء عليه في الضفة الغربية، ويقومون بهذا بنجاح كبير..هؤلاء المقاتلون يقودهم بمهارة قائد المنطقة الوسطى الجنرال يهودا فوكس، الذي يكرس حياته حرفيا لأمن السكان..كل ملاحقة أو تشهير به أمر خطير، ويجب إدانته بصورة واضحة ومن كل الجهات".

جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، وبعد تقييم للوضع والتحذير من تهديد حياته، تقرر وضع حراسة على الجنرال فوكس، وذلك في أعقاب حملة لنشطاء اليمين المتطرف بدأت ضد فوكس في مواقع التواصل.

المصدر: "I24"