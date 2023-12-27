للمرة الثانية خلال ساعات.. "القسام" تستهدف طائرة مروحية إسرائيلية جديدة بـ "سام 18"

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، للمرة الثانية اليوم الأربعاء، استهداف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ من طراز "سام 18" شرق مخيم جباليا قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "القسام" في بيان استهداف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي 15 و25 أكتوبر الماضي، أطلقت "كتائب القسام" صاروخ "متبّر" تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" في سماء مدينة خان يونس في عملية ليست الأولى من نوعها منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات.

المصدر: RT