رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطط القيادة الشمالية: مستعدون للهجوم.. الجيش في حالة تأهب عالية جدا

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الشمالية يشهدان مستوى جاهزية عاليا للغاية وجاهزين للهجوم.

وجاءت تصريحات هاليفي خلال زيارة إلى مركز قيادة المنطقة الشمالية، حيث أجرى تقييما للوضع وصادق على خطط في مقر قيادة المنطقة برفقة القائد أوري غوردين وغيره من القادة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: "مهمتنا الأولى تتمثل في إعادة المواطنين إلى ديارهم بأمان، وهو ما سيستغرق المزيد من الوقت.. لقد صادقنا اليوم على خطط مختلفة للمراحل اللاحقة، حيث يتعين علينا أن تكون جاهزين للهجوم إذا لزم الأمر".

وشدد هاليفي على أن "جيش الدفاع وبضمنه قيادة المنطقة الجنوبية يشهدان مستوى جاهزية عاليا للغاية، وحتى الآن تدار المعركة هنا بشكل صحيح ورزين وهكذا يجب أن يستمر الوضع. لن نعيد السكان دون إتاحة الأمان وقبل أن يشعروا بالأمان".

وفي زيارة سابقة للحدود مع لبنان، قال هاليفي في كلمة ألقاها أمام العسكريين: "لن نقبل بالعودة للوضع الذي ساد سابقا قبل الحرب. علينا دفع العدو إلى الوراء، وترسيخ الوضع، وإعادة السكان إلى منطقة الشريط الحدودي في وضع أكثر أمنا".

هذا وحذرت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان "حزب الله"، إسرائيل من أن أي مس بالمدنيين في الأراضي اللبنانية سيقابل بالمثل‏، وذلك على خلفية قصف إسرائيل لمراسم تشييع قتلى الحزب في عيتا الشعب.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT