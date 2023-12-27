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تحطم طائرة عسكرية يونانية خارج قاعدة جنوبي البلاد ومقتل قائدها

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تحطم طائرة عسكرية يونانية خارج قاعدة جنوبي البلاد ومقتل قائدها
Legion-Media
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أفادت وسائل إعلام رسمية يونانية، اليوم الأربعاء، بمقتل قائد طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية اليونانية تحطمت خارج قاعدة جوية بالقرب من بلدة كالاماتا جنوبي البلاد.

وقال تلفزيون "إي آر تي" التابع للدولة إن "الطائرة من طراز تي-2 ذات المقعدين وكانت تحمل فردا واحدا فقط من الطاقم، وتحطمت بينما كانت تستعد للهبوط".

هذا وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، في وقت سابق، أنه "تمت رؤية الطيار يخرج بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها إلا أنه لا يزال مفقودا"، مضيفة أن "فرق الإنقاذ أحاطت بمنطقة الحادث في محاولة لتحديد موقع الطيار".

وقد حلقت طائرات "تي 2 باك آي" أمريكية الصنع لأول مرة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت طائرة التدريب الرئيسية في القوات الجوية اليونانية لعقود من الزمن.

وكان من المقرر إخراجها من الخدمة خلال الأشهر المقبلة.

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المصدر: RT + وكالات

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