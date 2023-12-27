أردوغان: الهجمات الإرهابية لن تعرقل نهضة تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الهجمات الإرهابية الشنيعة" الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن تحقق هدفها.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة إن "تركيا قدمت 12 شهيدا خلال عمليات مكافحة الإرهاب (شمالي العراق)، وقضت على 54 إرهابيا في 36 ساعة".

وأضاف أن "الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن توقف أبدا مسيرتنا المباركة".

وقال أردوغان إن تركيا خرجت من كونها لاعبا إقليميا وباتت لاعبا دوليا بفضل نجاحاتها التي حققتها في كل المجالات من الاقتصاد إلى التجارة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والقوة العسكرية والتعليم والصحة.

وأشار أن حلم تركيا تحقق بعد 100 عام، مضيفا: "ليس لدي أدنى شك في أن القرن الذي نعيشه سيكون قرن شعبنا ودولتنا بإذن الله".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، تحييد قوات بلاده 59 مسلحا شمالي سوريا والعراق، في غارات جوية وعمليات استهداف أخرى.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية نهاية الأسبوع الماضي مقتل 12 من جنودها في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

المصدر: الأناضول