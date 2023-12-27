روسيا تخطط لحظر عبور منتجات الدواجن من الولايات المتحدة إلى كازاخستان

كشفت مصادر روسية أن شركة مراقبة المنتوجات الزراعية والحيوانية تخطط لفرض قيود على عبور جميع منتجات الدواجن من الولايات المتحدة عبر روسيا إلى كازاخستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أن "وكالة مراقبة المنتوجات الزراعية والحيوانية ترى أن من الضروري فرض قيود مؤقتة على عبور جميع منتجات الدواجن من الولايات المتحدة عبر روسيا إلى كازاخستان".

وبحسب تقديراته، بلغ حجم هذه الإمدادات العام الماضي 23 ألف طن، وانخفض في عام 2023 إلى 15 ألف طن.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يجري النظر فيه من أجل حماية أراضي روسيا وكازاخستان من دخول مرض أنفلونزا الطيور الشديد العدوى، لأن الوضع الوبائي في ما يتعلق بهذا المرض في الولايات المتحدة غير مستقر حاليا.

وأشار إلى أنه وفقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، تم تسجيل أكثر من 290 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة في عام 2023.

المصدر: نوفوستي