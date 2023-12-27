وزير الخارجية الأوكراني يفتخر بجلوسه إلى جانب أعضاء "الناتو"

عبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن سعادته بالجلوس في قمة "الناتو" إلى جانب وزراء الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وليس بصفة ضيف إلى جانب أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ.

جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع القناة الأوكرانية على موقع "يوتيوب" "حقائق ICTV"، حيث تابع الوزير: "عندما نلتقي أنا أو الرئيس أو وزير الدفاع مع زملائنا في صيغة أوكرانيا-(الناتو) فإن مكاننا لم يعد بجوار الأمين العام كضيف، وإنما بالترتيب الأبجدي هناك، حيث نجلس في المكان الذي سنجلس فيه عندما نصبح أعضاء في الحلف".

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ووفقا لكوليبا، فقد كان هناك بالفعل مواقف محرجة، حينما كان من المعتاد أن تجلس أوكرانيا في مكان الضيوف بجانب الأمين العام ستولتنبرغ، إلا أن ذلك المقترح تم رفضه. ونقل كوليبا عن الأمين العام قوله: "دميتري، مكانك الآن بيننا، لأنك على قدم المساواة".

وقد نشرت دول مجموعة السبع، في قمة "الناتو" بفيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، إلا أن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ، أسوة بالوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة "الناتو" في واشنطن عام 2024. وكما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" سابقا، فمن الممكن إضفاء الطابع الرسمي على الضمانات الأمنية لأوكرانيا في شكل اتفاقيات ثنائية مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بشأن التمويل الطويل الأجل، والإمدادات العسكرية، وتدريب الجنود.

المصدر: نوفوستي