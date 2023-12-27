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خامنئي: المرأة عند الغرب للمتعة والاستغلال فقط (فيديو)

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قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن "منهج الحضارة الغربية تجاه المرأة يتلخص في السعي وراء المتعة والاستغلال".

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وأضاف خامنئي خلال لقاء مع هيئات نسائية مختلفة من أنحاء البلاد، في حسينية الإمام الخميني بطهران، بمناسبة مولد السيدة فاطمة الزهراء: "أن تعاطي الحضارة الغربية مع قضية المرأة البالغة الأهمية والحيوية يتلخص في عاملين هما البحث عن الربح والمتعة".

وصرح بأن قضية المرأة في الإسلام هي من نقاط قوة الإسلام، الذي يتمتع بدعم منطقي وعقلاني قوي في جميع المجالات المتعلقة بالمرأة، مشيرا إلى وجود منهجين تجاه قضية المرأة، النهج الغربي الذي بات شائعا في الدول غير الغربية أيضا، يعتمد على البحث عن الربح والمتعة، والنهج الإسلامي الذي يقف امام النهج الغربي.

ولفت خامنئي إلى أنه "من اللافت أن النظام الثقافي والحضاري الغربي في هذه القضية لا يقبل النقاش ويهرب من المناقشة".

ودعا قائد الثورة الإيرانية السيدات في المجتمعات الإسلامية إلى الاقتداء بفاطمة الزهراء في كافة المجالات، بما فيها إدارة شؤون البيت والنشاط الاجتماعي والسياسي، وكذلك في المجالات العلمية.

المصدر: إرنا

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