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الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة سمارا

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الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة سمارا
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أعلن فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سمارا إحباط هجوم إرهابي استهدف سكة كويبيشيف الحديدية في المقاطعة، واعتقال مدبّر الاعتداء.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن في المقاطعة: "أحبط الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سمارا نشاط إرهابي من سكان مدينة سمارا".

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وأضاف البيان: "ثبت أن المتهم من منتسبي تنظيم "فيلق "حرية روسيا" الإرهابي المحظور في روسيا، خطط لهجوم إرهابي استهدف البنية التحتية لسكة كويبيشيف الحديدية الروسية".

المصدر: نوفوستي

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