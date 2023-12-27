الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة سمارا

أعلن فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سمارا إحباط هجوم إرهابي استهدف سكة كويبيشيف الحديدية في المقاطعة، واعتقال مدبّر الاعتداء.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن في المقاطعة: "أحبط الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سمارا نشاط إرهابي من سكان مدينة سمارا".

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وأضاف البيان: "ثبت أن المتهم من منتسبي تنظيم "فيلق "حرية روسيا" الإرهابي المحظور في روسيا، خطط لهجوم إرهابي استهدف البنية التحتية لسكة كويبيشيف الحديدية الروسية".

المصدر: نوفوستي