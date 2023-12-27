لافروف يلتقي نظيره الهندي في موسكو

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الهندي سوبرامانيام جياشانكار في موسكو اليوم.

وفي مستهل اللقاء أعرب الوزير الهندي عن سعادته لمتابعة التطور المستمر في العلاقات الثنائية، وتوقع مشاركة روسية قوية في لقاء غوجارات Vibrant Gujarat يناير المقبل بما في ذلك بمشاركة عدد من رؤساء المناطق من الشرق الأقصى الروسي.

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وتابع: "سنركز اليوم على التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، وتعديلها وفقا للظروف والمتطلبات المتغيرة، وسنناقش الوضع الدولي الاستراتيجي، والتوترات والصراعات، وسنركز كذلك على تحديات التنمية التي تواجه الجنوب العالمي، وبالطبع حالة التعدد وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وكان وزير الخارجية الهندي قد وصل إلى روسيا هذا الأسبوع في زيارة يشمل برنامجها توقيع اتفاقيات بناء مفاعلات نووية جديدة في محطة "كودانكولام" للطاقة الذرية في الهند، ولقاء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: RT