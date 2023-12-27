قتلى في ولايتي كوينزلاند وفيكتوريا الأستراليتين نتيجة لسوء الأحوال الجوية

لقى عدة أشخاص حتفهم نتيجة لسوء الأحوال الجوية في ولايتي كوينزلاند وفيكتوريا شرقي أستراليا اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد انقلاب قارب كان على متنه 11 شخصا وسط طقس سيء في خليج موريتون قبالة ساحل كوينزلاند يوم الثلاثاء.

كما نقلت سيارات إسعاف الناجين الثمانية إلى مستشفى لتلقي العلاج، وكانت حالتهم مستقرة.

وقتلت سيدة (59 عاما) إثر سقوط شجرة عليها في مدينة غولد كوست بولاية كوينزلاند مساء الاثنين، وعثرت السلطات على جثة طفلة (9 سنوات) يوم الثلاثاء في مدينة بريزبن المجاورة بعد ساعات من اختفائها في مصرف مياه غمرته الفيضانات.

كما عثر على جثتي سيدتين (40 و46 عاما) في نهر ماري ببلدة جيمبي في كوينزلاند.

وقالت كاتارينا كارول مفوضة شرطة كوينزلاند، إن الطقس السيئ للغاية كان السبب في حالات الوفاة، مضيفة: "لقد كانت 24 ساعة مأساوية للغاية بسبب الطقس".

ضرب الطقس السيئ أجزاء من جنوب شرق أستراليا منذ يوم الاثنين، ومن بينها كوينزلاند وفيكتوريا.

وتسببت العواصف الرعدية والرياح العاتية في سقوط أكثر من ألف خط كهرباء في مناطق بكوينزلاند، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 85 ألف شخص.

المصدر: AP