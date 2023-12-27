كازاخستان.. انتهاء عملية إطفاء حريق في حقل نفط بعد نصف عام من اندلاعه (فيديو)

تم إخماد الحريق الذي اندلع في يونيو الماضي في حقل "كاراتورون" الجنوبي بغرب كازاخستان.

أفادت بذلك وزارة الطاقة الكازاخستانية.

وجاء في بيان نشرته الوزارة: "انتهى في 25 ديسمبر في حقل النفط "كاراتورون" الجنوبي الذي طوّرته شركة Buzachi Oil LLP في منطقة مانجيستاو إخماد حريق اشتعل في أحد آبار النفط واستمر لأكثر من 6 أشهر". ويشار إلى أن الأخصائيين قاموا من أجل إطفاء الحريق بحفر قنوات، وتم تعبئتها بمحلول خاص يستخدم لسد البئر.

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وبدأ الحريق في حقل النفط يوم 9 يونيو الماضي. وأدى إلى إصابة أحد العمال بحروق. وتم تصنيف الحريق على أنه معقّد بشكل خاص بسبب درجات الحرارة المرتفعة والعمق الكبير. ومن أجل الوصول بطريقة أو بأخرى إلى مكان الحادث، كان من الضروري حفر قنوات إضافية بعمق أكثر من كيلومتر واحد. وأفادت وسائل الإعلام بأن ارتفاع عمود اللهب وصل إلى 10 أمتار.

وكان ناشطو البيئة المحليون يلفتون مرارا الانتباه إلى مشكلة الحريق، وبحسبهم فإن الحريق داخل البئر أدى إلى انبعاث غاز الميثان الذي أدى إلى تلوث البيئة.

المصدر: تاس