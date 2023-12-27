استقالة وزير خارجية دولة إفريقية على خلفية تعاملات تجارية مع رجل أعمال صيني

أعلن وزير خارجية زامبيا ستانلي كاكوبو استقالته من منصبه الثلاثاء بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو ووثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمه بالتورط في صفقات تجارية مع رجل أعمال صيني.

وقال كاكوبو الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ سبتمبر 2021، في رسالة إنه استقال بسبب "ادعاءات كيدية بشأن تعاملات تجارية".

وأتت استقالته بعدما تداول الزامبيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخصين يقومان بعد رزم كبيرة من النقود المكدّسة على طاولة.

Zambia’s Minister of Foreign Affairs & International Cooperation engaging in a corrupt and fraudulent transaction involving a mine he double-sold. In this video, @HonKakubo1 receives $200000 in cash from the Chinese businessman.



Merry Christmas @HHichilema . pic.twitter.com/aYv1QDGwQC — Mhofu (@mhofela_mhofu) December 26, 2023

وانتشرت أيضا صورة لوثيقة مكتوبة بخط اليد وموقعة بتاريخ 8 يوليو 2022 تفيد بأن شركة تعدين صينية وأخرى زامبية "تبادلتا 100 ألف دولار".

ويرد في الوثيقة اسم كاكوبو مع رجل أعمال صيني يدعى زانغ، إلا أنه لم يكن بالامكان التحقق من صحتها.

وأفاد بيان رسمي بأن "الرئيس هاكيندي هيشيليما قبل استقالة النائب ستانلي كاكوبو من منصبه الوزاري كوزير للخارجية والتعاون الدولي"، من دون أن يذكر سبب الاستقالة.

FOREIGN AFFAIRS MINISTER KAKUBO RESIGNS AS HH ACCEPTS HIS RESIGNATION.



Foreign Affairs Minister Stanley Kakubo has resigned. This follows an expose in which the former Minister is alleged to have received money from a Chinese in exchange for a mine in Kasempa District. ZWB pic.twitter.com/mpPh3WCRcf — Zambian Whistleblower (@zambianwhistle) December 26, 2023

ورد كاكوبو البالغ من العمر 43 عاما في بيان قائلا إنه استقال "نظرا للمسألة المتداولة حاليا في وسائل الإعلام في ما يتعلق بادعاءات كيدية بشأن صفقة تجارية بين شركتي العائلية الخاصة وشريكنا التجاري الذي لا تزال لدينا علاقات جيدة معه".

وأضاف "هذا القرار يهدف إلى ضمان عدم تشتيت انتباه حكومتنا عن مواصلة البحث عن حلول لتحسين حياة شعبنا".

وتستثمر الشركات الصينية بشكل كبير في قطاع التعدين في زامبيا، وتعد هذه الصناعة الحجر الأساس لاقتصاد الدولة الواقعة في إفريقيا الجنوبية.

وتعدّ الصين من أكبر مستوردي النحاس الزامبي. وقالت السفارة الصينية عام 2022 إن نحو 600 شركة صينية استثمرت أكثر من 3 مليارات دولار في زامبيا.

كما بذلت الصين جهودا على الصعيد الدولي لمساعدة زامبيا في إعادة هيكلة ديونها بعد أن تخلفت عن السداد عام 2020.

المصدر: أ ف ب