كيم جون أون: العام 2023 شكل نقطة تحول كبيرة في تعزيز قوة كوريا الشمالية

صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن العام 2023 الذي شارف على الانتهاء، هو عام شكل نقطة تحول كبيرة ومهمة لتنمية البلاد وتعزيزها وإظهار قوتها.

وقد أدلى الرئيس الكوري الشمالي بهذا التصريح في اجتماع موسع للجلسة التاسعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري في الدورة الثامنة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "قدم الرفيق العزيز كيم جونغ أون تقريرا عن سياسات الحزب والحكومة في عام 2023، واستعرض التقرير بالتفصيل مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني ككل، والتي تؤكد بوضوح التعزيز النشط والمتسارع للتنمية الشاملة، وأشار إلى الإنجازات المشرفة التي تحققت في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والتنمية والرياضة".

وأضافت الوكالة: "كما قيم الرفيق في التقرير التغيرات الجديدة والتقدم المحرز في مجالات السياسة والدفاع والدبلوماسية".

ووصف كيم جونغ أون في تقريره، العام 2023 بأنه "عام نقطة تحول عظيم، عام تغييرات كبيرة بالمعنى الحقيقي للكلمة، تركت علامة كبيرة على المسار المجيد لتنمية الجمهورية من حيث البناء الاشتراكي والإصلاح، وإظهار قوة الدولة".

وتمت خلال الجلسة مناقشة بعض القضايا المتعلقة بتلخيص تنفيذ خطة الموازنة للعام الحالي، ومشروع موازنة العام المقبل، وكذلك تلخيص النتائج السياسية والحزبية للعام.

وفي العام الماضي، أطلقت كوريا الشمالية أول قمر استطلاع صناعي، وفي يوليو الماضي أيضا، تم إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18" بمحرك يعمل بالوقود الصلب بنجاح، وحلق في الجو لمدة 74 دقيقة، وهو رقم قياسي لمدة الرحلة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تم تطويرها في كوريا الشمالية.

المصدر: RT