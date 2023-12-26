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معظمهم من الأطفال.. مصرع 22 شخصا جراء أمطار غزيرة في الكونغو الديموقراطية

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معظمهم من الأطفال.. مصرع 22 شخصا جراء أمطار غزيرة في الكونغو الديموقراطية
AFP
آثار انزلاق أرضي في الكونغو الديمقراطية (صورة أرشيفية)
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أدى هطول أمطار غزيرة في وسط الكونغو الديموقراطية الثلاثاء إلى حدوث انزلاقات أرضية تسببت بمقتل 22 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات. 

ودمرت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت بالهطول طوال الليل وحتى الثلاثاء، أكثر من 15 منزلا في كانانغا، عاصمة منطقة كاساي الوسطى، وفقا للمكتب الإعلامي لحاكم المنطقة. 

وأضاف المكتب الإعلامي أن من بين الضحايا امرأةً وأطفالها الثمانية قضوا في منزلهم، وأباً وأربعة أطفال في منزل آخر. 

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وجرفت المياه الأحد نحو 20 شخصا عندما فاض نهر في منطقة جنوب كيفو في شرق البلاد.

وجمهورية الكونغو الديموقراطية دولة شاسعة مساحتها بحجم أوروبا الغربية، ورغم غناها بالمعادن إلا أنها من أفقر الدول في إفريقيا مع بنية تحتية متهالكة.

المصدر: أ ف ب

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