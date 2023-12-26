"غازبروم": نزود أوزبكستان بأقصى حجم ممكن من الغاز خلال شهر ديسمبر

أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، أن الشركة تقوم حاليا بتزويد أوزبكستان بأقصى كميات ممكنة من الغاز عبر خط أنابيب "آسيا الوسطى-المركز".

وقال ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الصقيع ضرب أوزبكستان أيضا في ديسمبر، وطلب أصدقاؤنا وزملاؤنا الأوزبكيون زيادة إمدادات الغاز إلى أوزبكستان بحجم يضاعف التزاماتنا اليومية بموجب العقد الموقع بيننا".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أي خلال هذا الشهر، نزود أوزبكستان بأقصى حجم ممكن تقنيا من الغاز الذي يمكن توفيره عبر خط أنابيب الغاز آسيا الوسطى-المركز".

ففي يونيو 2023، أبرمت أوزبكستان اتفاقية شراء الغاز لمدة عامين مع شركة "غازبروم"، ويبلغ حجم العرض اليومي 9 ملايين متر مكعب، ويبلغ الحجم السنوي ما يقرب من 2.8 مليار متر مكعب.

وبدأت عمليات التسليم بموجب هذه الاتفاقية في 7 أكتوبر 2023، وقال ميلر إن أفق التعاون في مجال الغاز بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان هو 15 عاما، ويمكن إبرام اتفاق بشأن تعاون طويل الأجل في منتصف عام 2024.

ومن المتوقع أن تؤدي جهود التحديث إلى تنشيط نظام خطوط أنابيب الغاز "آسيا الوسطى – المركز" الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية من خلال الضخ العكسي وتطبيقات الخطوط الأمامية. ومن شأن هذا النهج أن يعزز بشكل كبير قدرة وكفاءة طرق إمداد الغاز إلى هذه الاقتصادات الناشئة.

المصدر: RT