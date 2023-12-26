باشينيان وعلييف يبحثان أجندة السلام بين البلدين خلال لقائهما في سان بطرسبورغ

صرحت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان، اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان بحث مع رئيس أذربيجان إلهام علييف أجندة السلام الأرمينية الأذربيجانية.

وقالت باغداساريان لوكالة "أرمينبريس": "خلال القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة، جرت اتصالات غير رسمية بين رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان، ونوقشت القضايا المتعلقة بأجندة السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وجرت المناقشات في شكل ثنائي".

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وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أن باشينيان وعلييف أبديا استعدادهما لإتمام مفاوضات السلام والتوصل إلى معاهدة سلام.

وفي العام الماضي، بدأت يريفان وباكو، بوساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.

وفي نهاية شهر مايو من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، أي مع قره باغ.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.

وكما صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فإن أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام قبل نهاية العام إذا لم تغير يريفان موقفها.

المصدر: نوفوستي