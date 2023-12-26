 
مباشر
عاجل
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يعترض هدفا جويا معاديا فوق البحر الأحمر

لافروف وعبد اللهيان يؤكدان العزم على تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا وإيران

أخبار العالم

لافروف وعبد اللهيان يؤكدان العزم على تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا وإيران
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wocl

ذكرت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكدا خلال محادثة هاتفية الثلاثاء التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين بلديهما.

إقرأ المزيد
بوتين يؤكد أهمية الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران
بوتين يؤكد أهمية الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه خلال المحادثة "تم التعبير عن الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، لا سيما على أساس اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران الموقعة في 25 ديسمبر في سان بطرسبرغ"، خلال اجتماع عقده المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هناك.

واضاف البيان أنه "متابعة للاتصالات على مختلف المستويات، جرى بحث القضايا الملحة المتعلقة بالأجندة الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: موقع الخارجية الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا