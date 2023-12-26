لافروف وعبد اللهيان يؤكدان العزم على تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا وإيران

ذكرت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكدا خلال محادثة هاتفية الثلاثاء التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين بلديهما.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه خلال المحادثة "تم التعبير عن الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، لا سيما على أساس اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران الموقعة في 25 ديسمبر في سان بطرسبرغ"، خلال اجتماع عقده المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هناك.

واضاف البيان أنه "متابعة للاتصالات على مختلف المستويات، جرى بحث القضايا الملحة المتعلقة بالأجندة الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: موقع الخارجية الروسية