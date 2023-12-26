بوتين يهنئ زعماء رابطة الدول المستقلة بالعام الجديد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، زعماء دول رابطة الدول المستقلة المجتمعين في قمة غير رسمية للرابطة بمدينة سان بطرسبورغ بالعام الجديد متمنيا لهم السعادة والرخاء.

وقال بوتين: "أود أن أهنئكم جميعا بمناسبة العام الجديد القادم، وأتمنى أيضا لكم ولعائلاتكم وأصدقائكم، وجميع المواطنين الذين يعيشون في رابطة الدول المستقلة، الصحة الجيدة والسعادة والرخاء والسلام والازدهار".

وأكد أن المهمة ذات الأولوية للرئاسة الروسية هي الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين شعوب بلدان رابطة الدول المستقلة وتعزيزها، فضلا عن تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار في جميع أنحاء الكومنولث، وأضاف: "في هذا السياق، نحن ملتزمون بالعمل بشكل مكثف".

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو خلال رئاستها لرابطة الدول المستقلة العام المقبل، ستولي اهتماما لتعميق العلاقات الاقتصادية داخل الرابطة، وتوسيع التسويات بالعملات الوطنية.

وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قمة رابطة الدول المستقلة في العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ، لبحث التعاون الاستراتيجي بين دول الرابطة بالإضافة إلى القضايا الدولية والاقليمية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعتزم التحدث مع ضيوفه في وقت لاحق في إطار غير رسمي حول السياق التاريخي للعلاقات بين دول وشعوب رابطة الدول المستقلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قام بوتين وزملاؤه من رابطة الدول المستقلة، بزيارة العديد من المتنزهات والقصور في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: RT