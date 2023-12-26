روسيا تدرج اسم قائد القوات الجوية الأوكرانية في قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات الجوية الأوكرانية نيكولاي أوليشوك في قائمة المطلوبين لديها وهو المتهم غيابيا بتنفيذ عمل إرهابي على خلفية هجمات بطائرة مسيرة على أراض روسية.

وأفادت قاعدة بيانات المطلوبين التابعة للوزارة اليوم الثلاثاء بأن "أوليشوك نيكولاي نيكولايفيتش مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي"، دون أن تحدد هذه المادة.

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في بداية أكتوبر الماضي، وجهت لجنة التحقيق الروسية اتهامات غيابية بارتكاب جرائم بموجب الجزء 2 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي "عمل إرهابي"، إلى أوليشوك ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف وعدد من القادة العسكريين الأوكرانيين الآخرين.

وقد جمع التحقيق ما يكفي من الأدلة على تورط القيادات العسكرية العليا لأوكرانيا في تنظيم وتنفيذ أكثر من 100 غارة جوية باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي موسكو ومقاطعة موسكو وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ومقاطعات روستوف وبيلغورود وبريانسك ومناطق روسية أخرى في الفترة من أبريل 2022 إلى سبتمبر 2023.

وفي وقت سابق، تم إدراج بودانوف في القائمة الروسية للمطلوبين بموجب مادة جنائية.

المصدر: "تاس"