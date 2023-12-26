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ترامب يتمنى لبايدن التعفن في الجحيم بمناسبة عيد الميلاد

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ترامب يتمنى لبايدن التعفن في الجحيم بمناسبة عيد الميلاد
AFP
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تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة غير عادية بمناسبة عيد الميلاد للعديد من الأشخاص الذين "يتطلعون إلى تدمير الأمة"، أن "يتعفنوا في الجحيم".

وفي عدة رسائل نشرها على منصة Truth Social هاجم ترامب الرئيس جو بايدن والمستشار الخاص جاك سميث ومعارضين سياسيين آخرين، من بينهم زعماء العالم والأشخاص الذين يؤيدون استخدام السيارات الكهربائية.

وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك جو بايدن المحتال، وجاك سميث المختل.. وزعماء العالم، الطيبين منهم والأشرار، ولكن لا أحد منهم شرير و"مريض" مثل البلطجية الموجودين داخل بلادنا الذين، بحدودهم المفتوحة، والتضخم، والاستسلام في أفغانستان، والاحتيال، والضرائب المرتفعة، لا استقلال في الطاقة، المثلية في الجيش، وروسيا/أوكرانيا، وإسرائيل/إيران، وكل جنون السيارات الكهربائية، وأكثر من ذلك بكثير، يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت عظيمة ذات يوم. آمل أن يتعفوا في الجحيم.. ميلا مجيد مرة أخرى".

ولا يزال ترامب هو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، حصل على تقدم بنسبة 54% في استطلاعات الرأي لـDecision Desk HQ وThe Hill، كما أنه متقدم على بايدن بنسبة 1.9%.

المصدر: RT + The Hill

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