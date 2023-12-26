تحديث مستمر.. غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف المحاور في غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مدينة خان يونس جنوب القطاع وشرق البريج والمغراقة وسطه.

محور الوسط..

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 12 غارة جديدة على مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

محور الجنوب..

أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل سخصين ووقوع عدد من الإصابات في استهداف لمنزل بالقرب من النجمة وسط رفح، وسقوط عدد من القتلى بقصف استهدف منزلا في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

يتبع..

المصدر:RT