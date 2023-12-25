حصري لـRT: مشاهد بالدرون لمدينة مارينكا المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية

حصلت قناة "RT" عن فيديو حصري تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة لمدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية لتي أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين تحريرها.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

بدوره، هنأ الرئيس الروسي وزير الدفاع والوحدات التي شاركت في تحقيق ذلك، وأكد أن "السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي قواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام".

المصدر: RT