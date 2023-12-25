بلغراد تشكر موسكو على موقفها الداعم لسيادة صربيا ووحدة أراضيها

أعرب وزير خارجية صربيا، إيفيكا داتشيتش، عن شكر بلاده لروسيا على الدعم الذي قدمته موسكو لضمان سلامة أراضي الجمهورية وسيادتها.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الصربية أن وزير الخارجية إيفيكا داتشيتش، وجه رسالة شكر للسفير الروسي لدى بلغراد، ألكسندر بوتسن-خارتشينكو.

وأشار البيان إلى أن السفير الروسي نقل إلى داتشيتش رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وقاالت الوزارة في بيانها: "أعرب الوزير داتشيتش أيضا عن امتنانه لدعم روسيا القوي والمستمر لسلامة أراضي وسيادة جمهورية صربيا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن السلطات الصربية قادرة على ضمان الأمن في الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن أنصار كتلة "صربيا ضد العنف" المعارضة الذين طعنوا بنتائج انتخابات 17 ديسمبر البرلمانية، أثاروا أعمال شغب أمام مبنى البرلمان في بلغراد، وأغلقوا الطريق المجاور وحطموا زجاج المباني الحكومية وألقوا حجارة الأرصفة على أبواب ونوافذ البرلمان وحاولوا اقتحامه، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

من جانبها قالت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، إن أنصار كتلة المعارضة "صربيا ضد العنف"، كانوا يأملون طوال الحملة الانتخابية بالاستيلاء على السلطة بالوسائل الثورية.

المصدر: RT