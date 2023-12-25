الجيش الفلبيني يعلن مقتل 9 متمردين في اشتباك مسلح

أعلن الجيش الفلبيني اليوم الاثنين مقتل 9 متمردين شيوعيين خلال اشتباكات وقعت يوم عيد الميلاد، بعد نحو شهر من إعلان استئناف محادثات السلام بين الجانبين.

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ووقعت الاشتباكات في 4 قرى نائية بالقرب من مالايبالاي في جزيرة مينداناو، بحسب بيان الجيش الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في اليوم الأول من "تعليق الهجمات التكتيكية" الذي أعلنه المتمردون الماويون من جانب واحد، ويمتد حتى يوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الحزب الشيوعي الفيليبيني.

ووقع الاشتباك بعد أن اتفقت الحكومة والمتمردون نهاية نوفمبر على استئناف المفاوضات، لإنهاء التمرد الذي اندلع عام 1969، والنزاع الذي خلف آلاف القتلى خلال نصف قرن.

وتصاعد التمرد بشكل ملحوظ في ظل دكتاتورية فرديناند ماركوس (1972-1986)، والتي تعرض خلالها آلاف المعارضين للتعذيب، على خلفية تزايد الفوارق الاجتماعية.

وأشار الجيش إلى أنه لن يلتزم بهدنة عيد الميلاد هذا العام مع جيش الشعب الجديد، الذي تأسس في 1969، وكان يضم نحو 26 ألف مقاتل في الثمانينات، لكن عديده انخفض حاليا الى ما دون ألفي مقاتل.

المصدر: أ ف ب