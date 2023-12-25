لأول مرة منذ أكثر من 7 عقود.. الصين تسجل أدنى درجات للحرارة في ديسمبر (فيديو)

لأول مرة منذ أكثر من سبعة عقود سجلت العاصمة الصينية بكين درجات حرارة قياسية تحت الصفر في ديسمبر الجاري.

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واجتاحت موجة باردة مساحات شاسعة من شمال ووسط البلاد، ما أدى لعواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة قياسية. وشهدت بكين 9 أيام متتالية من درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وسجل مرصد الطقس في العاصمة الصينية، أكثر من 300 ساعة من درجات الحرارة تحت الصفر منذ 11 ديسمبر حتى الأحد، وهي أكبر عدد ساعات مسجلة منذ بدء التسجيل عام 1951.

وسجلت درجات الحرارة في 78 محطة أرصاد جوية بجميع أنحاء البلاد، أدنى مستوياتها القياسية لشهر ديسمبر، في حين وصل متوسط درجات الحرارة هذا الشهر في شمال الصين وبعض الأجزاء الوسطى من البلاد إلى أدنى مستوياتها القياسية المسجلة عام 1961، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني.

END TIME – China: Historical snowfall in the northern part of the Shandong Peninsula. The snow height in Yantai and Wending broke historical records with 52 and 55 cm. It is the largest snow storm ever recorded on the Chinese coast.



Subscribe to @Intelskypic.twitter.com/VRIpyjFDeE — crimsonbearz (@crimsonbearz) December 21, 2023

#WeatherUpdate



Snow storm in the Daqing of Heilongjiang province, China



Source {Jim Yang} pic.twitter.com/OsIsRUWuUi — RawNews1st (@Raw_News1st) December 24, 2023

📸 Don't miss out on the breathtaking beauty of Mount Qianfo after a snowstorm in Jinan! The scene enchanted the entire city, resembling a mesmerizing ink painting. #QianfoMountain#Jinan#China#WinterWonderland ❄️🏔️ pic.twitter.com/35TLiXgzbD — SpringCityReview (@JNCityReview) December 22, 2023

Thank you for fighting in the snowstorm!

谢谢，风雪中奋战的你们！ 辛苦了，电力工人！🌹 pic.twitter.com/hw6NwBkzDX — Chunyu 春雨 (@Chunyu_China) December 18, 2023

المصدر: أ ب