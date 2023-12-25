تحديث مستمر.. اشتباكات عنيفة وغارات إسرائلية مكثفة في عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT باندلاع اشتباكات عنيفة اليوم الاثنين بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، تزامنا مع قصف إسرائيلي عنيف على عدة محاور بالقطاع.

محور الشمال...

سمع دوي قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على منطقتي تل الزعتر والشيخ زايد.

محور الوسط...

أشار مراسلنا إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت حزاما ناريا جديدا استهدف دير البلح "المحافظة الوسطى".

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على البلوك رقم 12 في مخيم البريج، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من المخيم بالقذائف الفوسفورية، إلى جانب استهداف محيط مدارس أبو حلو في المنطقة تزامناً مع إطلاق قنابل دخانية، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا لمراسلنا أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات إلى وقوع 4 قتلى بينهم 3 أطفال إلى جانب 11 إصابة.

المصدر: RT