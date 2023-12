بالفيديو.. جسم غريب يحلق قرب طائرات حربية أمريكية تجول لتأمين تحليق طائرة بايدن

The best cameraman at LAX. The Best cameraman in the WORLD! Catman!! Able to spot an F35 and KC-10s enforcing a presidential TFR around LAX. Watch the special Air Force 1 show on @LAFlightsLIVE here➡️ https://t.co/UH9hQxUoWT#Airforce#f35#lax#airplaneloverspic.twitter.com/Usf1Ebkxp0