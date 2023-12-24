الخارجية الألمانية توجه رسائل تهنئة بعيد الميلاد بعدة لغات بينها الروسية

نشرت وزارة الخارجية الألمانية رسائل تهاني بعيد الميلاد المجيد بعدة لغات، من بينها اللغة الروسية، ولكن دون الأوكرانية.

نشرت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها رسالة تهنئة للجميع بالعيد باللغة الألمانية وبسبع لغات أخرى، من بينها الإنجليزية والروسية والعربية والتركية.

وكتب في رسالة المعايدة بالروسية: "مع أطيب التمنيات".

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية: "كنا نود أن يكون الوضع في العالم بحلول نهاية العام أفضل مما هو عليه، ومع ذلك، نتمنى لكم ولعائلاتكم عطلة سعيدة وهادئة".

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جدير بالذكر أن العلاقات الروسية الألمانية تمر حاليا بحالة من الخصومة بسبب الدعم العسكري والسياسي الألماني لأوكرانيا، ومشاركة برلين في العقوبات المفروضة على روسيا. ومن جانبها صنفت موسكو ألمانيا كدولة غير صديقة.

المصدر: ريا نوفوستي