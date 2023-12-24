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كوريا الجنوبية.. الزعيم الديني "المسيح" يستأنف حكما بالسجن 23 عاما على جرائمه الجنسية (فيديو)

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كوريا الجنوبية.. الزعيم الديني
Globallookpress
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استأنف جيونغ ميونغ-سيوك، زعيم المنظمة الدينية المثيرة للجدل "نجمة يسوع الصباحية" (JMS) الحكم النهائي عليه بشأن الجرائم الجنسية.

وقدّم جيونغ استئنافا أمام محكمة دايجون يوم الجمعة الماضية لإعادة النظر في الحكم الذي صدر في ذلك اليوم والذي أمر بوضع الرجل البالغ من العمر 78 عاما خلف القبضان لمدة 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.

وقد أدين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على اثنتين من عضوات الجماعة من جنسية أجنبية وإحدى العضوات من كوريا الجنوبية بين فبراير 2018 وسبتمبر 2021.

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وفي جلسة المحكمة السابقة، طالب وكلاء النيابة بسجن جيونغ لمدة 30 عاما، ولم تتقدّم النيابة باستئناف.

وتم إطلاق سراح جيونغ، الذي يسمي نفسه بـ"المسيح" أو "المجيء الثاني ليسوع"، في عام 2018 بعد أن قضى 10 سنوات في السجن بتهمة اغتصاب عدد من عضوات جماعته واختلاس الأموال من الجماعة.

المصدر: يونهاب

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