قصفت القوات الأوكرانية اليوم الأحد منطقة دونيتسك، فتضرر مبنى مدرسة في مدينة كيروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما ألحق أضرارا بمبنى المدرسة.

وأعلن عمدة المدينة أليكسي كوليمزين في قناته على "تيليغرام" أنه "نتيجة لقصف منطقة كيروفسكي في قرية منجم أباكوموف في شارع كيروف، تضرر زجاج المدرسة رقم 85".

ووفقا لما ذكرته سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أطلقت القوات الأوكرانية من الساعة 14:30 إلى الساعة 15:05، 13 قذيفة من الذخائر التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) من عيار 155 ملم على مدينتي دونيتسك وغورلوفكا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا استنكرت في أكثر مناسبة صمت الدول الغربية بل ودعمها بالأسلحة لنظام كييف الذي يستهدف المنشآت المدنية ويرتكب جرائم ضد المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزار ة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن جميع الجرائم التي يرتكبها نظام كييف توثقها أجهزة التحقيق الروسية، وسيكون عقابها "قاسيا ولا مفر منه".

المصدر: نوفوستي