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بيلد: عملية امنية ألمانية نمساوية لإحباط هجمات إرهابية مخطط لها خلال الأعياد

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بيلد: عملية امنية ألمانية نمساوية لإحباط هجمات إرهابية مخطط لها خلال الأعياد
Legion-Media
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ذكرت صحيفة بيلد اليوم الأحد أن قوات الأمن في ألمانيا والنمسا نفذت عملية ضد إسلاميين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية خلال عطلة عيد الميلاد، في عدة مواقع من بينها كاتدرائية كولونيا.

وتفيد التقارير أنه بالإضافة إلى النمسا وألمانيا، من الممكن أن يكون أعضاء الخلية قد خططوا لشن هجوم في إسبانيا.

وقامت الشرطة الألمانية بتفتيش كاتدرائية كولونيا للتأكد من عدم وجود مواد خطيرة.

 

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وبحسب صحيفة بيلد، تم اعتقال عدة أشخاص في فيينا وآخر في ولاية سارلاند غربي ألمانيا.

وأفادت الصحيفة بأن المعتقلين هم مواطنون من طاجيكستان تعاونوا مع جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي أكتوبر، قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن "ولاية خراسان" تعمل على بناء قدراتها، مما سيسمح لها في النهاية بالانتقال إلى تنفيذ هجمات إرهابية خارج أفغانستان.

المصدر: ريا نوفوستي

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