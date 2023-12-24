قال سكوت ريتر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد إن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى بهزيمة قوات كييف، وأن مبادرة الهجوم الآن صارت في يد الجيش الروسي.

قال ريتر في مقابلة مع قناة "جيجينبول" على يوتيوب: "الوضع الحالي يمكن التعبير عنه بأن القوات المسلحة الأوكرانية منيت بهزيمة استراتيجية، وزمام المبادرة أصبح بيد روسيا ".

وبحسب العسكري الأميركي، كييف فشلت في تحقيق أي نجاحات مهمة. في حين أنها أنفقت أكثر من مائة مليار دولار حصلت عليها من الحلفاء الغربيين.

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ولفت ريتر إلى أن "أوكرانيا حاليا ليس لديها موارد، وما لديها من ذخائر وجنود ينفذون، لذا هم مجبرون على اتخاذ موقف دفاعي، مع ذلك لا يملكون حتى الوسائل اللازمة لذلك".

في 4 يونيو، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا في باتجاه، جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجي، ودفعت في المعركة بألوية حصلت على تدريباتها من الناتو، ومسلحة تسليحا غربيا.

لكنهم لم يتمكنوا اختراق الدفاعات الروسية وتكبدوا خسائر فادحة.

وفقًا لوزير الدفاع سيرجي شويجو، فقد الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد ما يقرب من 160 ألف جندي و121 طائرة و766 دبابة وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة مختلفة.

المصدر: ريا نوفيستي