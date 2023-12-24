"لا أعرف كم راتبي!".. رئيس الأرجنتين الجديد يكشف تفاصيل مثيرة عن حياته الشخصية

كشف الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي في مقابلة تلفزيونية جوانب من حياته الشخصية وعلاقته بشقيقته كارينا "يده اليمنى" كما وصفها.

وقال ميلي في برنامج تلفزيوني على القناة 13، ردا على سؤال حول كم يتقاضى الرئيس: "لا أعرف. لم أنظر قط إلى الراتب، أختي تدير أموالي".

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وأضاف أن كارينا هي اليد اليمنى وأكثر المقربين ثقة.

وأشار إلى أنه بدونها لم يكن ليتمكن من أن يصبح رئيسا.

وفاز المرشح خافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين نوفمبر الماضي وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على أكثر من 50% بعد فرز 86.59% من الأصوات.

دخل ميلي مجال السياسة منذ فترة غير بعيدة -انضم إلى الحزب الليبرالي في عام 2019. ونال عضوية البرلمان في عام 2021، وكان يظهر بشكل دوري على شاشة التلفزيون وفي مناسبات مختلفة كخبير اقتصادي. وبفضل موهبته الخطابية وقدراته الاستعراضية وعمله النشط على الشبكات الاجتماعية، تمكن ميلي من كسب ثقة العديد من الشباب الذين أصبحوا، وفقا لاستطلاعات الرأي، ناخبيه الرئيسيين.

المصدر: نوفوستي