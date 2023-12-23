لندن.. القبض على مشتبه بسرقته علامة توقف للفنان بانكسي المنتقد للحرب

أعلنت شرطة لندن إلقاء القبض على رجل يشتبه في أنه سرق عملا فنيا لبانكسي هو عبارة عن "علامة توقف مرورية" مزينة بـ3 طائرات حربية مسيرة، وقالت إنه مشتبه بسرقته لها وإحداث أضرار جنائية.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية اليوم السبت إن الرجل في العشرينات من عمره، وقد انتزع اللافتة بعد أقل من ساعة من نشر فنان الشارع المراوغ صورة في صفحته على "إنستغرام" أمس الجمعة.

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وقد أظهر مقطع مصور رجلا يستخدم قواطع مسامير وهو يتسلق دراجة لإزالة العمل من لافتة على زاوية شارع في منطقة بيكهام بجنوب لندن، بينما قام رجل آخر بتثبيت الدراجة. ولاذ الرجل الذي انتزع اللافتة بالهرب وهو يحملها في يده.

هذا وأمكن سماع صوت في مقطع مصور للحادث يقول: "إنني أشعر بالانزعاج الشديد"، بينما كان الرجل يهرب.

وقال شاهد أراد أن يُدعى "أليكس" فقط لوكالة أنباء "بي أيه" إن الحشد الصغير من الأشخاص الذين حضروا لمشاهدة العمل وقفوا يراقبون المشهد.

وقال أليكس: "قلنا: ماذا تفعل؟ لكن لم يكن أحد يعرف حقا ما يجب فعله، لقد شاهدنا ما يحدث. كنّا جميعا في حيرة من أمرنا بعض الشيء؛ كان هناك بعض أصوات لأبواق السيارات".

بدورها، دعت ياسمين علي، نائبة رئيس المجلس المحلي للبلدة، إلى إعادة القطعة.

وقالت علي: "لم يكن من المفترض إزالتها، ونود استعادتها حتى يتمكن كل فرد في المجتمع من الاستمتاع بعمل بانكسي الرائع". وتم استبدال علامة التوقف.

يشار إلى أنه غالبا ما يوجّه فن بانكسي المثير للتفكير والساخر انتقادات للحرب. وفسر العديد من متابعيه على "إنستغرام" العمل على أنه يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: أ ب