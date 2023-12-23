صحيفة: وزراء بريطانيون يحثون على تركيب كاميرات مزودة بتقنية التعرف على الوجه في جميع أنحاء العالم

كتبت صحيفة "Times" أن الوزراء البريطانيين يحثون على تركيب كاميرات مزودة بتقنية التعرف على الوجه في الوقت الفعلي في جميع أنحاء البلاد بعد أن أظهرت التجارب أنها فعالة للغاية.

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وقالت: "يصر الوزراء على تركيب كاميرات مزودة بتقنية التعرف على الوجه في الوقت الفعلي في وسط المدن في جميع أنحاء البلاد بعد أن أظهرت التجارب أنها تساعد في القبض على المجرمين في وقت أقل بكثير".

وأضافت أن هذا النوع من الكاميرات لا تستخدمها حاليا إلا شرطة لندن وجنوب ويلز، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كلتا الهيئتين بدأتا في استخدام هذه الكاميرات بانتظام خلال الأسبوعين الماضيين للبحث عن الأشخاص المطلوبين لارتكابهم "جرائم ذات أولوية" بما فيها الاغتصاب وجرائم العنف والسرقة.

وتابعت أن شرطة لندن قامت بتركيب هذه الكاميرات في مكانين يتميزان بمستوى مرتفع من ارتكاب الجرائم بالقرب من محطة سكة الحديد في جنوب لندن، وتمكنت خلال عدة ساعات من التعرف على 17 مشتبها بارتكابهم جرائم مختلفة. ففي خلال يوم واحد (14 ديسمبر الجاري) ساعدت هذه الكاميرات على التعرف على 22 شخصا من ضمن قائمة المطلوبين في لندن. وتم احتجاز 10 منهم بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها التهديد بالقتل والعنف المنزلي والسرقة.

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الشرطة البريطانية أنه بفضل الكاميرات المزودة بتقنية التعرف على الوجه سيتم تخفيض الوقت اللازم للكشف عن مرتكبي الجرائم من أيام أو حتى أشهر إلى "بضع دقائق فقط".

المصدر: نوفوستي