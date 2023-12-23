جونسون يصف نجم مقر الحكومة البريطانية القط لاري بـ"البلطجي"

وصف رئيس وزارء بريطانيا السابق بوريس جونسون نجم مقر رئاسة الوزراء البريطانية القط لاري الملقب بـ"رئيس مطاردة الفئران"، بأنه "بلطجي وقطّاع طرق".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن جونسون، "لاري، من وجهة نظري، هو بلطجي بعض الشيء. أقول هذا لأن كلبنا ديلين ذهب عدة مرات إلى مخبأ القط لاري، بينما كان القط لاري بالخارج وقرر الكلب تذوق طعامه. إلا أن رد لاري كان فظيعا".

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وأضاف جونسون: "أصيب الكلب المسكين بجروح بالغة. في الواقع، كان خائفا جدا من لاري لدرجة أنه رفض الدخول إلى الردهة في داونينغ ستريت (مقر إقامة رئيس الوزراء) خوفا من لاري".

والهر الأبيض الذي تم تبنيه من مأوى "باترسي دوغز أند كاتس هوم" للحيوانات في لندن، وصل إلى داونينغ ستريت في 15 فبراير 2011 عندما كان يبلغ 4 سنوات، واختير لمهاراته في صيد الفئران وفقا لسيرته الذاتية على موقع "داونينغ ستريت" الإلكتروني.

وحصل على لقب "رئيس مطاردة الفئران" وهو أول ساكن في المقر الشهير لرئاسة الوزراء الذي ينال اللقب.

لكن فيما اصطاد ثلاثة فئران خلال أشهره الأولى في المكان وفقا لديفيد كاميرون أول رئيس للوزراء في عهده، خيب التطلعات منذ ذلك الحين حاصرا دوره في "التخطيط التكتيكي".

حتى أن كاميرون اضطر لمحاربة الشائعات حول خلاف مع لاري في آخر جلسة أسئلة كرئيس وزراء أمام البرلمان وعرض صورة لهما معا، نافيا أن يكون قد قال إنه لا يحب لاري.

المصدر: نوفوستي





