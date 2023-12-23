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أوربان: يجب حشد الحلفاء وتحسين الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

أوربان: يجب حشد الحلفاء وتحسين الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان
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قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إنه سئم من بروكسل لكنه لا ينوي مغادرة الاتحاد الأوروبي، بل على العكس من ذلك يريد تحسينه وحشد الحلفاء الراغبين بذلك.

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وأضاف أوربان بحديث لصحيفة Magyar Nemzet: "لقد سئمت من بروكسل والسؤال الوحيد هو ما هي النتيجة التي سنستخلصها من هذا الوضع؟ يجب أن نحاول التعمق أكثر ونتخذ مواقف واضحة... يجب أن نجمع الحلفاء ونعمل على تحسين الاتحاد الأوروبي... لا يكفي مجرد الغضب".

وقال أوربان في وقت سابق إن هنغاريا "لا تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي بل التمركز فيه"، ولهذا من الضروري الفوز في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي و"تحقيق السيطرة السياسية على بروكسل".

المصدر: نوفوستي

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