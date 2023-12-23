قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على ترسيم 12 كم من الحدود
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnn2
أعلن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء القرغيزي اليوم السبت أن قرغيزستان وطاجيكستان اتفقتا على ترسيم 12 كم إضافية من الحدود بين البلدين.
وقال متحدث باسم المكتب: "اتفقت مجموعات العمل الطبوغرافية على ترسيم 11.88 كم من الحدود الطاجيكية القرغيزية".
وأضاف أن الطرفين سيواصلان عملهما على ترسيم المناطق المتبقية من الحدود في الاجتماع القادم الذي سيعقد في قرغيزستان.
وشهدت المناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان نزاعات متكررة بين السكان وحراس الحدود من الجانبين.
وتعمل مجموعات العمل في البلدين على ترسيم الحدود حيث لا تزال نحو 130 كم من المناطق قيد المسح الطبوغرافي.
المصدر: نوفوستي