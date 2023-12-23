تدنيس معبد هندوسي في كاليفورنيا بكتابات مناهضة للهند

أدانت القنصلية الهندية في سان فرانسيسكو تدنيس معبد "سري سوامينارايان ماندير" الهندوسي في مدينة نيوارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادث "أضر بمشاعر الجالية الهندية".

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وكتبت القنصلية في صفحتها على منصة "X": "ندين بشدة تشويه معبد "سري سوامينارايان ماندير" بولاية كاليفورنيا من خلال كتابات مناهضة للهند. أضر هذا الحادث بمشاعر الجالية الهندية ونصر على إطلاق تحقيق سريع واتخاذ إجراءات عاجلة ضد المخربين".

وقالت إدارة المعبد إن الحادث وقع مساء الخميس الماضي حيث عثر أحد زوار المعبد على كتابات وشعارات مناهضة للهند على جدران المعبد.

ووصفت شرطة نيوارك الحادث بأنه "عملية متعمدة"، مؤكدة بدء التحقيق في ملابساته.

ووقع الحادث على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأن السلطات الأمريكية أحبطت محاولة اغتيال أحد زعماء منظمة "السيخ من أجل العدالة" المحظورة في الهند غورباتوانت سينغ بانون.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى المواطن الهندي نيهيل غوبتا بتورطه في محاولة الاغتيال.

وتم تأسيس منظمة "السيخ من أجل العدالة" عام 2007 في الولايات المتحدة وتطالب باستقلال جزء من ولاية البنجاب عن الهند في دولة سيخية مستقلة تسمى خالستان.

المصدر: نوفوستي